Тренера сборной Уэльса Райана Гиггза обвиняют в избиении своей девушки

Тренера сборной Уэльса по футболу и прославленного футболиста "Манчестер Юнайтед" Райана Гиггза задержали по подозрению в нападении на свою девушку.

Инцидент произошёл 1 ноября. Известно, что девушка сама обратилась в полицию с заявлением.

Гиггза задержали и допросили. Его обвиняют в нападении на потерпевшую и нанесении ей телесных повреждений.

Как сообщает gazeta. ru, 2 ноября тренера выпустили под залог.