Тренера сборной Уэльса по футболу и прославленного футболиста "Манчестер Юнайтед" Райана Гиггза задержали по подозрению в нападении на свою девушку.
Инцидент произошёл 1 ноября. Известно, что девушка сама обратилась в полицию с заявлением.
Гиггза задержали и допросили. Его обвиняют в нападении на потерпевшую и нанесении ей телесных повреждений.
Как сообщает gazeta. ru, 2 ноября тренера выпустили под залог.
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