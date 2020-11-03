В Бердске сотрудник администрации избил журналиста

В Бердске сотрудник городской администрации ворвался в редакцию издания и набросился с кулаками на журналиста из-за поста в соцсетях.

Инцидент произошёл 2 ноября в редакции газеты "Свидетель". В самом издании пояснили, что коллектив находился на рабочих местах и в какой-то момент в редакцию ворвался разгневанный мужчина и с криками "Я покажу тебе гвозди, я покажу тебе Кирюшу" несколько раз ударил по лицу журналиста Сергея Болдырева.

Как сообщает портал om1.ru, в источнике уверены, что нападавший - сотрудник пресс-центра городской администрации. Такие его действия могли быть вызваны публикацией в паблике "Бердск. Всё плохо", который администрирует Болдырев. В ней сотрудник администрации упомянут в негативном ключе.

Отмечается, что пострадавший написал заявление в полицию. ﻿