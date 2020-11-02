Российский "колбасный король" застрелен из арбалета

Российский бизнесмен Владимир Маругов был убит из арбалета в своём доме в Подмосковье.

Маругова СМИ прозвали "колбасным королем" из-за того, что он является собственником двух крупных мясных компаний, производящих салями и сосиски.

Известно, что бандиты в масках, вооружённые арбалетом и винтовкой, ворвались в открытую сауну, где хозяин дома находился вместе с женой. Они угрожали им, требовали денег, а потом, выстрелив в Маругова из арбалета сбежали.

Женщине удалось выбраться через окно и вызвать полицию. Однако к тому времени, когда на место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов, Маругов скончался от полученных ранений, а двум подозреваемым удалось уйти.

По горячим следам полиция задержала одного из убийц. Его личность следователями пока не раскрывается.

"МК" со ссылкой на собственный источник пишет, что это 49-летний Александр Мавриди, уроженец Казахстана, долгое время проживавший на юге Краснодарского края.