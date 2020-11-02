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В Петербурге молодому человеку выстрелили в лицо из-за причёски

В Санкт-Петербурге прохожий выстрелил в лицо молодого человека из ракетницы из-за того, что ему не понравилась причёска парня.

Как сообщает ren.tv, хулиган сопровождал свои действия съёмкой на камеру мобильного телефона. Отмечается, что судя по всему нападавшему не понравился ирокез на голове парня и потому он решил его наказать выстрелом в лицо из сигнальной ракетницы.

После выстрела на пострадавшем загорелась медицинская маска, он получил сильный ожог лица и лишился нескольких зубов. Потерпевшего госпитализировали.

Теперь видео, снятое нападавшим, станет одним из основных доказательств по уголовному делу в отношении него.

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