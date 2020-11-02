В Волгограде семейная пара погибла, отравившись в бане

В Волгограде молодая супружеская пара насмерть отравилась угарным газом в бане.

Как сообщает "Московский комсомолец", трагедия произошла 1 ноября в Кировском районе Волгограда.

Известно, что супруги длительное время арендовали частный дом, на участке которого и находилась баня. Тела молодых людей обнаружил в предбаннике собственник жилья. Предположительно, супруги отравились продуктами горения. Сообщается, что в бане работал газовый котёл.

В настоящее время следователи проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.