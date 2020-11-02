В Подмосковье брошенный на улице младенец замёрз насмерть

В Подмосковье разыскиваю мать новорождённой девочки, которая была оставлена на улице и скончалась от переохлаждения.

Как сообщает gazeta.ru, тело девочки нашли на улице в городе Хотьково 30 октября. Малышку оставили возле одного из домов, завёрнутой в пелёнку и куртку.

Эксперты установили, что девочке было три-четыре дня от рождения, и скончалась она от переохлаждения.

В настоящее время по факту случившегося возбуждено уголовное дело. Оперативники разыскивают мать погибшего младенца.