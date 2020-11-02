В Гатчине собака принесла хозяину человеческую ногу

В Гатчине дворовая собака принесла хозяину разлагающуюся человеческую ногу. Ранее в том месте уже находили останки.

Инцидент произошёл накануне вечером. В дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что в одном из посёлков под Гатчиной собака принесла хозяину часть человеческой ноги, которая находилась на стадии разложения. В настоящее время обстоятельства произошедшего выясняют правоохранители.

Как сообщает портал 78.ru, в июле текущего года примерно в том же месте человеческие останки обнаружили дети.