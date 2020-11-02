Неизвестные напали на университет в Кабуле

По меньшей мере четыре человека ранены в результате нападения на университет в столице Афганистана — Кабуле.

Как сообщает РИА "Новости", рядом со зданием университета произошла стрельба, очевидцы сообщают о взрыве. По некоторым данным, несколько нападавших проникли в университет.

Также сообщается, что среди раненых есть студент и преподаватель.

В настоящее время к зданию стянуты отряды полиции и спецназ.

По информации некоторых источников взрыв прогремел после того, как представители Афганистана и Ирана открыли книжную выставку.