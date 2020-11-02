По меньшей мере четыре человека ранены в результате нападения на университет в столице Афганистана — Кабуле.
Как сообщает РИА "Новости", рядом со зданием университета произошла стрельба, очевидцы сообщают о взрыве. По некоторым данным, несколько нападавших проникли в университет.
Также сообщается, что среди раненых есть студент и преподаватель.
В настоящее время к зданию стянуты отряды полиции и спецназ.
По информации некоторых источников взрыв прогремел после того, как представители Афганистана и Ирана открыли книжную выставку.
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