В Подмосковье из арбалета убили бизнесмена Владимира Маругова

В Московской области предприниматель Владимир Маругов был застрелен из арбалета в собственном доме.

Как сообщает gazeta. ru, в дом бизнесмена проникли двое неизвестных. Они связали Маругова и его сожительницу, однако, женщине в какой-то момент удалось сбежать и вызвать полицейских. В это время злоумышленники убили мужчину.

Нападавшие успели скрыться, однако, правоохранители установили автомобиль, на котором передвигались преступники.

Сообщается, что в настоящее время по факту убийства возбуждено уголовное дело.