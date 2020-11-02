В Московской области предприниматель Владимир Маругов был застрелен из арбалета в собственном доме.
Как сообщает gazeta. ru, в дом бизнесмена проникли двое неизвестных. Они связали Маругова и его сожительницу, однако, женщине в какой-то момент удалось сбежать и вызвать полицейских. В это время злоумышленники убили мужчину.
Нападавшие успели скрыться, однако, правоохранители установили автомобиль, на котором передвигались преступники.
Сообщается, что в настоящее время по факту убийства возбуждено уголовное дело.
Телеведущий вступился за людей, которых вдова Баталова обвинила в мошенничестве.