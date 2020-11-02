В Москве загорелся склад с газовыми баллонами

На юге Москвы загорелся склад с газовыми баллонами, объёмом 600 кубических метров. Очевидцы рассказывают о высоком пламени и взрывах.

Пожар произошёл на Варшавском шоссе. Из-за возгорания на складе перекрыто движение на улице Газопровод. На месте слышны взрывы, сообщается что в это время высота пламени поднимается выше многоэтажных зданий.

Как сообщает rbc.ru, рассматривается несколько версий возникновения пожара, в том числе, нарушение техники безопасности.

В настоящее время пожар локализован на площади 300 квадратных метров.