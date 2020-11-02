В Усть-Куте мужчина убил работодателя и спрятал труп под снегом

В Усть-Куте 30-летний мужчина во время конфликта убил своего работодателя, а позже закопал его тело в снегу на льду реки Лены.

Конфликт между работником и работодателем возник в феврале прошлого года во время поездки в посёлок Казарки. На обочине подозреваемый несколько раз ударил ножом мужчину, а затем перетащил его тело на лёд реки Лены и засыпал снегом.

Через три месяца труп обнаружили ниже по течению реки. В конце мая прошлого года задержали подозреваемого. Он пояснил, что конфликт с убитым у него произошёл из-за невыплаты денег за строительство его дома.

Как сообщает портал ustkut.irk.today, в настоящее время дело передано в суд для рассмотрения по существу.