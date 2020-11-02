В Омской области школьники-вандалы сломали на кладбище 43 креста

На кладбище в Омской области двое школьников сломали 43 надгробных креста. Следователи проводят проверку.

Инцидент произошёл в селе Алексеевке Любинского района. Двое школьников 9 и 12 лет из хулиганских побуждений сломали 43 надгробных креста. Парней заметили на кладбище местные жители.

Как сообщает портал ridus. ru, дети воспитываются в благополучных семьях, на учётах не состояли и характеризуются положительно.

В настоящее время проводится проверка, решается вопрос о постановке детей на профилактический учёт.