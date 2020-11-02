На кладбище в Омской области двое школьников сломали 43 надгробных креста. Следователи проводят проверку.
Инцидент произошёл в селе Алексеевке Любинского района. Двое школьников 9 и 12 лет из хулиганских побуждений сломали 43 надгробных креста. Парней заметили на кладбище местные жители.
Как сообщает портал ridus. ru, дети воспитываются в благополучных семьях, на учётах не состояли и характеризуются положительно.
В настоящее время проводится проверка, решается вопрос о постановке детей на профилактический учёт.
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