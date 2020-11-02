В Югорске подросток застрял в турбине самолёта

В Югорске 12-летний мальчик застрял в турбине самолёта-памятника, вызволять его пришлось спасателям.

Инцидент произошёл вечером в минувшее воскресенье. Спасателей вызвал гулявший с собакой у постамента с самолётом Як-40 мужчина, который услышал как кто-то зовёт на помощь.

Спасатели прибыли на место и обнаружили, что в турбине застрял подросток. Самостоятельно он выбраться не смог и тогда стал звать на помощь.

Как сообщает РИА "Новости", парня при помощи верёвок достали из турбины и передали медикам. Сейчас его жизни ничего не угрожает.