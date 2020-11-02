Дети два года жили в доме с трупом матери

В США четверо детей два года жили в доме с разлагающимся трупом матери. Они утверждают, что женщина сама попросила их никому не рассказывать о её смерти.

Инцидент произошёл в штате Теннесси. Полицейские пришли в дом, чтобы выселить проживавшую там женщину, однако обнаружили её скелетированный труп.

Полицейских сопровождал брат покойной, который сообщил, что не тесно общался с погибшей, однако регулярно звонил ей, и в последнее время трубку брали её дети.

В доме проживали четверо детей погибшей, которые имеют умственную инвалидность. Они рассказали, что прожили с трупом матери минимум два года. Также они сообщили, что перед смертью женщина попросила их её не трогать и никому не звонить.

Как сообщает lenta.ru, останки погибшей отправили на экспертизу, устанавливается причина её смерти.

Детей поселили в гостиницу, им ищут опекуна.