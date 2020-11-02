В Якутии заключённые напали на сотрудников колонии

В Якутии направлено в суд дело о нападении восьми заключённых на двух сотрудников колонии. Нападавшим грозит до пяти лет лишения свободы.

Инцидент произошёл на плацу исправительного учреждения. Восемь заключённых, организовавшись в группу и не желая выполнять установленный распорядок, напали на двух сотрудников колонии. Они схватили сотрудников за одежду, повалили их на землю и удерживали в течение десяти минут.

Как сообщает портал 1sn.ru, в настоящее время прокуратура направила уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.