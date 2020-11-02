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Две христианские церкви сгорели за одну ночь в Канаде

В городке Манси в юго-западной части канадской провинции Онтарио за одну ночь сгорели сразу две церкви.

Две христианские церкви сгорели за одну ночь в Канаде. сгорела церковь
© london.ctvnews.ca/

По данным ТУ СTV, основная версия полиции — поджог.

Первое сообщение о пожаре поступило из церкви Южного Карадока около половины третьего ночи по местному времени.

"К тому моменту, как мы прибыли, здание было целиком в огне", — говорит Джуп Девоест, заместитель начальника пожарной службы Стратрой-Карадок.

Первые богослужения в этом районе проводились еще в 1850-х гг. к 1868 г. была построена церковь, а нынешнее здание было построено в 1895 г.

Шесть часов спустя, в семи километрах от места происшествия полиция получила сообщение об ещё одном пожаре в церкви — в Манси горела Англиканская церковь Святого Андрея.

"Когда прибыла пожарная команда Чиппева прибыла на место, тушить было уже нечего, — говорит шеф полиции Шейн Фишер. — Отделу по расследованию особо тяжких преступлений поручено провести расследование вместе с Управлением пожарной охраны".

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