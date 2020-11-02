В Кировской области четверо детей погибли во время пожара в квартире

В Кировской области во время пожара в квартире трёхэтажного дома погибли четверо мальчиков. Их мать пойдёт под суд.

Инцидент произошёл 30 октября в деревне Ложкари. Во время пожара от отравления угарным газом погибли четверо детей, старшему из которых было четыре года, а младшему — восемь месяцев.

Как сообщает "Эхо Москвы", во время пожара родителей мальчиков дома не было: отец находился на работе, а мать распивала спиртное у знакомых. Теперь женщину обвиняют в причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.