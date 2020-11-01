Названа причина взрыва в гаражном кооперативе в Мытищах

Предварительной причиной взрыва в гаражном кооперативе в Мытищах назвали детонацию кислородного баллона.

Об этом сообщили РИА "Новости" со ссылкой на старшего помощника руководителя областного главка СК РФ Ольгу Врадий.

"По данному факту следственным отделом по городу Мытищи ГСУ СК России по Московской области незамедлительно организована проверка, на место происшествия выехали следователи и криминалисты. По предварительным данным, в гаражном боксе произошёл хлопок кислородного баллона", — сообщила она.

Напомним, в результате взрыва погиб один человек. Ещё один был извлечён из-под завалов.