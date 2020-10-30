Под Тулой пьяный мужчина угрожал детям пневматическим автоматом

В Тульской области пьяный местный житель отправился с пневматическим автоматом на детскую площадку и угрожал там всем.

Инцидент произошёл в сентябре этого года в посёлке Плеханово. Нетрезвый мужчина с пневматическим автоматом пришёл на детскую площадку и стал нецензурно выражаться, угрожать незнакомым людям, в том числе женщинам и детям. Туляк угрожал "всех расстрелять".

Как сообщает портал tulapressa. ru, находившиеся на площадке испугались и убежали, а после вызвали полицейских. Вооружённый дебошир в это время направился домой.

Во время судебного заседания обвиняемый полностью признал свою вину. Суд вынес ему наказание в виде 450 часов обязательных работ.