В Париже вооружённый мужчина угрожал полицейским

В Париже полицейские задержали мужчину с двумя ножами, который высказывал угрозы в адрес стражей порядка.

Инцидент случился на юго-западе французской столицы 30 октября. Как сообщает ТАСС, от действий нападавшего никто не пострадал.

Ранее подобные нападения произошли в церкви Нотр-Дам в Ницце, Авиньоне и у консульства Франции в Саудовской Аравии. Позже в Лионе задержали мужчину, который также планировал нападение.

В Ницце погибли три человека, у консульства в Саудовской Аравии был ранен охранник. В Авиньоне нападавший был убит полицейскими.