В Париже полицейские задержали мужчину с двумя ножами, который высказывал угрозы в адрес стражей порядка.
Инцидент случился на юго-западе французской столицы 30 октября. Как сообщает ТАСС, от действий нападавшего никто не пострадал.
Ранее подобные нападения произошли в церкви Нотр-Дам в Ницце, Авиньоне и у консульства Франции в Саудовской Аравии. Позже в Лионе задержали мужчину, который также планировал нападение.
В Ницце погибли три человека, у консульства в Саудовской Аравии был ранен охранник. В Авиньоне нападавший был убит полицейскими.
В Кремле раздражены поведением Лукашенко. Источник пишут - Путин больше не общается с ним по телефону. В Минск постоянно летают чиновники, обсуждая "дележ" РБ.