Под Челябинском восьмилетняя девочка погибла, провалившись под лёд

В Челябинской области восьмилетняя девочка оказалась без присмотра взрослых на водоёме и погибла, провалившись под лёд.

Как сообщает znak.com, трагедия произошла в Уйском районе. В региональном управлении МЧС уточнили, что на данный момент неизвестно, почему ребёнок оказался на водоёме без присмотра взрослых.

В настоящее время на месте происшествия работают правоохранители, они выясняют все обстоятельства произошедшего.