В Челябинской области восьмилетняя девочка оказалась без присмотра взрослых на водоёме и погибла, провалившись под лёд.
Как сообщает znak.com, трагедия произошла в Уйском районе. В региональном управлении МЧС уточнили, что на данный момент неизвестно, почему ребёнок оказался на водоёме без присмотра взрослых.
В настоящее время на месте происшествия работают правоохранители, они выясняют все обстоятельства произошедшего.
В Кремле раздражены поведением Лукашенко. Источник пишут - Путин больше не общается с ним по телефону. В Минск постоянно летают чиновники, обсуждая "дележ" РБ.