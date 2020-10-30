В Одессе пожарный поджигал элитные машины на заказ

В Одессе сотрудник пожарной службы с сообщниками за деньги подожгли несколько автомобилей.

Как сообщает lenta. ru, с декабря прошлого года по апрель нынешнего сотрудник Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям с двумя подельниками подожгли три дорогих автомобиля в центре Одессы.

В результате действия поджигателей все три машины были полностью уничтожены, их владельцам нанесён ущерб в размере около трёх миллионов российских рублей.

В настоящее время пожарному определяют меру пресечения, его сообщники уже заключены под стражу.