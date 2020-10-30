В Одессе сотрудник пожарной службы с сообщниками за деньги подожгли несколько автомобилей.
Как сообщает lenta. ru, с декабря прошлого года по апрель нынешнего сотрудник Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям с двумя подельниками подожгли три дорогих автомобиля в центре Одессы.
В результате действия поджигателей все три машины были полностью уничтожены, их владельцам нанесён ущерб в размере около трёх миллионов российских рублей.
В настоящее время пожарному определяют меру пресечения, его сообщники уже заключены под стражу.
В Кремле раздражены поведением Лукашенко. Источник пишут - Путин больше не общается с ним по телефону. В Минск постоянно летают чиновники, обсуждая "дележ" РБ.