В Армении прогремел взрыв в медицинском центре

В армянском городе Спитак в медицинском центре прогремел взрыв. По предварительным данным взорвалась кислородная система.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. Информации о пострадавших пока не поступало. Как сообщает портал ru. sm.news, на данный момент неизвестно, связан ли инцидент с конфликтом в Нагорном Карабахе.

Отмечается, что сегодня Азербайджан заявил об обстреле трёх районов Карабаха со стороны Армении.