В армянском городе Спитак в медицинском центре прогремел взрыв. По предварительным данным взорвалась кислородная система.
В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. Информации о пострадавших пока не поступало. Как сообщает портал ru. sm.news, на данный момент неизвестно, связан ли инцидент с конфликтом в Нагорном Карабахе.
Отмечается, что сегодня Азербайджан заявил об обстреле трёх районов Карабаха со стороны Армении.
В Кремле раздражены поведением Лукашенко. Источник пишут - Путин больше не общается с ним по телефону. В Минск постоянно летают чиновники, обсуждая "дележ" РБ.