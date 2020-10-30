В Московском торговом центре обнаружили трёхлетнего ребёнка, который самостоятельно ушёл из детского сада.
Инцидент произошёл 28 октября. Мальчик ушёл из детского сада на улице Корнейчука, а позже его обнаружили в одном из столичных торговых центров. Как сообщает ТАСС, в настоящее время жизни ребёнка ничего не угрожает.
По факту случившегося проверку проводит Бутырская межрайонная прокуратура, по итогам проверки будет дана правовая оценка действиям должностных лиц дошкольного учреждения.
В Кремле раздражены поведением Лукашенко. Источник пишут - Путин больше не общается с ним по телефону. В Минск постоянно летают чиновники, обсуждая "дележ" РБ.