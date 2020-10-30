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В столичном торговом центре нашли ребёнка, сбежавшего из детсада

В Московском торговом центре обнаружили трёхлетнего ребёнка, который самостоятельно ушёл из детского сада.

Инцидент произошёл 28 октября. Мальчик ушёл из детского сада на улице Корнейчука, а позже его обнаружили в одном из столичных торговых центров. Как сообщает ТАСС, в настоящее время жизни ребёнка ничего не угрожает.

По факту случившегося проверку проводит Бутырская межрайонная прокуратура, по итогам проверки будет дана правовая оценка действиям должностных лиц дошкольного учреждения.

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