В Чите женщина, заболевшая коронавирусом, перед смертью обвинила Минздрав в своей гибели. Её долго не госпитализировали.
Жительница Читы, страдающая от коронавирусной пневмонии, обвинила в бездействии медиков и медицинских чиновников. Женщина записала видеообращение и рассказала, что тяжело болеет, и с каждым днём её состояние ухудшается, постоянно поднимается и падает температура, покидают силы.
Она отметила, что если умрёт, то "в этом виновато только Министерство здравоохранения с таким халатным отношением к тяжелобольным".
Читинку госпитализировали только 28 октября. Как сообщает vesti. ru, она скончалась на следующий день.
В настоящее время Минздрав Забайкальского края проводит проверку по данному факту.
В Кремле раздражены поведением Лукашенко. Источник пишут - Путин больше не общается с ним по телефону. В Минск постоянно летают чиновники, обсуждая "дележ" РБ.