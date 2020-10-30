Жительница Читы обвинила Минздрав в своей смерти

В Чите женщина, заболевшая коронавирусом, перед смертью обвинила Минздрав в своей гибели. Её долго не госпитализировали.

Жительница Читы, страдающая от коронавирусной пневмонии, обвинила в бездействии медиков и медицинских чиновников. Женщина записала видеообращение и рассказала, что тяжело болеет, и с каждым днём её состояние ухудшается, постоянно поднимается и падает температура, покидают силы.

Она отметила, что если умрёт, то "в этом виновато только Министерство здравоохранения с таким халатным отношением к тяжелобольным".

Читинку госпитализировали только 28 октября. Как сообщает vesti. ru, она скончалась на следующий день.

В настоящее время Минздрав Забайкальского края проводит проверку по данному факту.