Футболист из Кореи Ким Нам Чун найден мёртвым

На парковке офисного здания обнаружено тело защитника футбольного клуба "Сеул" Ким Нам Чуна.

Инцидент произошёл 30 октября. Тело футболиста обнаружили у офисного здания в одном из районов Сеула. Полиция не обнаружила следов насильственной смерти. По мнению правоохранителей, спортсмен покончил с собой.

Как сообщает championat. com, Ким выступал за "Сеул" на протяжении семи лет. За карьеру футболист провёл 137 матчей, забил четыре гола и отдал две голевые передачи. Следующий матч команды погибшего должен состояться 31 октября.