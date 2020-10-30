В Республике Алтай мужчина избил свою сожительницу табуретом из-за того, что ему не понравился приготовленный ей ужин.
Мужчина и женщина проживали и работали на животноводческой стоянке. В один из дней между ними возник конфликт из-за того, что ему показался невкусным ужин, приготовленный сожительницей.
Ранее судимый мужчина был пьян и стал высказывать даме претензии, а затем избил её руками и деревянным табуретом. Как сообщают "Новости Горного Алтая", на следующий день женщина обратилась к медикам, которые установили, что у неё сломаны четыре ребра.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
В Кремле раздражены поведением Лукашенко. Источник пишут - Путин больше не общается с ним по телефону. В Минск постоянно летают чиновники, обсуждая "дележ" РБ.