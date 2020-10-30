На Алтае сломал рёбра сожительнице из-за невкусного ужина

В Республике Алтай мужчина избил свою сожительницу табуретом из-за того, что ему не понравился приготовленный ей ужин.

Мужчина и женщина проживали и работали на животноводческой стоянке. В один из дней между ними возник конфликт из-за того, что ему показался невкусным ужин, приготовленный сожительницей.

Ранее судимый мужчина был пьян и стал высказывать даме претензии, а затем избил её руками и деревянным табуретом. Как сообщают "Новости Горного Алтая", на следующий день женщина обратилась к медикам, которые установили, что у неё сломаны четыре ребра.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.