В Брянске местный житель украл дверь и установил её в доме супруги

В Брянске местный житель украл в подъезде чужую дверь и установил её в доме жены. Теперь ему грозит срок.

В полицию обратился 26-летний местный житель, который рассказал, что заменил в своей квартире входную дверь, а старую оставил в подъезде и планировал позже её продать. Через некоторое время потерпевший обнаружил, что дверь украли.

Правоохранители установили, что дверь похитил 31-летний местный житель. Он забрал дверь из подъезда и установил в квартире жены. При этом женщине сообщил, что дверь купил.

Как сообщает портал bryansku. ru, теперь незадачливому похитителю двери грозит до пять лет колонии.