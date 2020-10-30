В Челябинске ребёнка госпитализировали после падения дерева

В Челябинске восьмилетнюю девочку госпитализировали с переломами после того, как в одном из дворов на неё упало дерево.

Инцидент произошёл 29 октября. Во дворе многоэтажного дома на ребёнка упало дерево.

Как сообщает "Интерфакс", родители девочки не смогли дозвониться в скорую помощь и самостоятельно повезли девочку в больницу. в настоящее время пострадавшая находится в реанимации, у неё сложные переломы левой руки и ноги и множественные ушибы.

Мать пострадавшей девочки написала заявление в полицию, по нему начата проверка. Кроме того, проверку начала и местная прокуратура.