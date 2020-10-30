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В Красноярске кондуктора автобуса избили за просьбу надеть маску

В Красноярске двое пьяных пассажиров автобуса избили кондуктора, за то, что он их попросил надеть маски и оплатить проезд.

Инцидент произошёл 28 октября. В автобус вошли двое нетрезвых мужчин. Кондуктор попросил их надеть маски и оплатить проезд. Сначала мужчины проигнорировали слова кондуктора, а позже набросились на него с кулаками. Пассажиры постучали в окно водителю, и он остановил автобус, а позже вступился за кондуктора. Общими усилиями им удалось выдавить хулиганов из автобуса.

Как сообщает портал tvk6.ru, кондуктор и водитель автобуса планируют подать заявление в полицию по факту произошедшего.

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