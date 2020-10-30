Теракт в Татарстане: подробности нападения на отдел полиции

В Татарстане подросток напал пытался поджечь отдел полиции, а позже несколько раз ранил полицейского. Стражи порядка применили оружие. Нападавший убит.

Нападение на полицейский участок произошло ночью, в 00:30 часов. Подросток бросил в здание отделения полиции "коктейль Молотова".

Через некоторое время к отделению подъехал участковый уполномоченный. Когда он парковал автомобиль, увидел возгорание и осколки стекла. В это время подросток бросил на территорию ещё одну бутылку с зажигательной смесью и попытался скрыться.

Участковый и дежурный полицейский бросились в погоню за нападавшим, однако юноша стал угрожать им ножом, после чего несколько раз ранил одного из стражей порядка. После этого второй сотрудник полиции сделал предупредительные выстрелы в воздух, а когда молодой человек не отреагировал, вынужден был стрелять на поражения. В результате нападавший скончался до приезда медиков.

Как сообщает "Интерфакс", нападавший сопровождал свои действия криками "Аллаху акбар!" и "неверные". Также сообщается, что юноша является выходцем из Башкирии и состоял на учёте как склонный к экстремизму.

Правоохранители склонны расценивать произошедшее как теракт. На место прибыл министр внутренних дел Татарстана Артем Хохорин.