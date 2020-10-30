В Китае задержали мужчину, который сбрасывал деньги из окна на прохожих

В Китае полицейские задержали мужчину, который сбрасывал деньги на прохожих из окна своей квартиры на 30 этаже.

Инцидент произошёл в городе в городе Чунцин. Проезжающие мимо дома задержанного автомобили стали притормаживать или вовсе останавливаться, чтобы поймать летящие купюры. На некоторых участках дороги движение было полностью парализовано. Люди выходили из автомобилей и ловили деньги.

Как сообщает портал itsmycity. ru, в какой-то момент прохожие вызвали полицию. Местные правоохранители заявили, что мужчина был под воздействием наркотиков, за что его и задержали. Отмечается, что задержанный прошёл обследование и направлен на лечение.