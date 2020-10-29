Житель Урала зарезал женщину из-за шутки

На Урале мужчина зарезал свою знакомую из-за того, что она в шутку назвала его космонавтом потому, что он служил в космических войсках.

Трагедия произошла 27 апреля в городе Талица. Мужчина распивал спиртное со своей знакомой у себя в квартире. Женщина несколько раз в шутку назвала хозяина квартиры космонавтом, потому, что он служил в космических войсках. Мужчина возразил, что он не космонавт, а проходил службу в космических войсках сварщиком.

Гостья не унималась и в какой-то момент мужчина нанёс ей удар ножом, которым резал продукты для закуски, от чего женщина скончалась.

Как сообщает РИА "Новости", преступник сам сообщил о произошедшем правоохранителям. В настоящее время уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.