В Энгельсе мужчина получил срок за то, что зашёл в комнату матери

В Энгельсе мужчина отправился в колонию на 10 месяцев из-за того, что зашёл в комнату матери против её воли.

Осужденный проживал со своей матерью в двухкомнатной квартире. Мужчина злоупотреблял алкоголем и однажды избил пожилую женщину. Суд определил женщине и её сыну по комнате для проживания, а кухней и санузлом они пользовались совместно.

В один из дней мужчина, зная, что ему запрещено заходить в комнату матери, сделал это против её воли.

Как сообщает портал nversia. ru, суд учёл все обстоятельства дела и приговорил мужчину к 10 месяцам колонии строгого режима.