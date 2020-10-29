В Лионе задержали мужчину с ножом, планировавшего нападение

В Лионе задержали мужчину с ножом, который планировал нападение. За сегодня это третий подобный эпизод во Франции.

Как сообщает РИА "Новости", французские полицейские уверены, что задержанный мужчина готовил теракт.

Ранее террорист напал на церковь в Ницце и зарезал трёх человек. Спустя два часа в Авиньоне задержали мужчину, напавшего с ножом на полицейских. Кроме того, в Саудовской Аравии был задержан неизвестный, ранивший охранника французского консульства.