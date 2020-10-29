В Югре при ремонте газопровода погибли двое мужчин

В Ханты-Мансийском автономном округе во время ремонта газопровода погибли двое мужчин, устранявших утечку газа.

Трагедия произошла 29 октября на газопроводе "Газпром трансгаз Югорск". Как сообщает regnum. ru, двое рабочих устраняли утечку газа, в какой-то момент они потеряли сознание и задохнулись.

В настоящее время по факту случившегося прокуратура проводит проверку, в ходе которой будет дана оценка действиям лиц, ответственных за организацию охраны труда.