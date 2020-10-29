В Челябинске женщина покончила с собой на глазах прохожих

В Челябинске 45-летняя женщина с ножом покончила с собой на улице на глазах у прохожих.

Очевидцы сообщают, что женщина шла по улице и резко упала. Также сообщается, что незадолго до трагедии пострадавшая что-то громко выкрикивала.

Её одежда была в крови, и изначально прохожие подумали, что у неё разбита голова.

Как сообщает lenta. ru, работники соседнего офиса попытались оказать помощь пострадавшей, однако она сопротивлялась. Очевидцы попытались сделать ей массаж сердца и искусственное дыхание, но женщина скончалась.

По факту произошедшего Следственный комитет проводит проверку.