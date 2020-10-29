Неизвестный напал на охранника французского консульства в Саудовской Аравии и ранил его острым предметом.
Инцидент произошёл 29 октября в городе Джидда. Неизвестный напал на сотрудника частного охранного предприятия и ранил его.
Как сообщает "Российская газета", полицейским удалось задержать нападавшего.
Раненный охранник был госпитализирован в больницу, угрозы его жизни нет.
Ранее террорист зарезал трёх человек в церкви в Ницце, а спустя два часа в Авиньоне неизвестный напал на полицейских.
Александр Лукашенко уверен: стачки на белорусских предприятиях финансируются из-за рубежа.