В Приморье школьник угрожал убийством учителю из-за "тройки"

Приморские оперативники завершили расследование дела в отношении 17-летнего школьника, который угрожал убийством учителю из-за полученной "тройки".

Инцидент произошёл 25 декабря прошлого года. Ученик 11 класса получил "тройку" за полугодие по английскому языку и стал высказывать в классе угрозы убийством учителю. Подросток хватался за стул, преградил путь выхода партой, а на просьбы женщины успокоиться не реагировал.

В итоге на школьника завели уголовное дело. Как сообщает РИА "Новости", подростку назначили наказание в виде судебного штрафа, он уже выплатил компенсацию учителю.