В Москве женщина и её сожитель избивали троих детей

В Москве мать и её сожитель избили троих детей, после чего девочке и двум её братьям потребовалась госпитализация.

Детей шести, восьми и 16 лет мужчина избивал длительное время, он наносил им побои и причинял нравственные страдания. После того, как девочку и двух мальчиков госпитализировали, они рассказали, что в избиении принимала участие и их мать.

Как сообщает портал m24. ru, расследованием инцидента занимается Лефортовская прокуратура. Кроме того, будет дана оценка действиям уполномоченных органов.