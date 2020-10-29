Миллионы пострадавших – во Вьетнаме свирепствует тайфун Молаве

Сегодня с рассветом Вьетнам развернул сотни солдат и тяжелую технику для поиска выживших после оползней, вызванных проливными дождями от тайфуна Молаве, одного из самых сильных тайфунов в регионе за последние десятилетия.

Об этом сообщает правительство страны.

"Оползни, которые обрушились на отдаленные районы центральной провинции Куанг Нам днем ранее, унесли жизни 13 человек и 40 пропали без вести, поскольку спасательные работы были затруднены плохой погодой в хвосте шторма, — говорится в сообщении заместителя премьер-министра Тринь Динь Дуна. — Мы можем предсказать траекторию шторма или количество дождя, но не можем предсказать, когда произойдут оползни. Дорога покрыта глубокой грязью, и сильные дожди все еще хлещут по этому району, но спасательные работы должны быть проведены быстро."

Правительство заявило, что тайфун Молаве — также известный как Кинта-оставил миллионы людей без электричества и повредил 56 тысяч домов.

С начала октября Вьетнам страдает от штормов, проливных дождей и наводнений, которые затронули более миллиона человек.

В настоящее время, по данным вьетнамского метеорологического агентства, Молав ослабел до тропической депрессии. Сильный дождь до 700 мм будет продолжаться в некоторых частях Центрального Вьетнама до субботы.

Тайфун же уже сегодня достигнет Лаоса.