В Мексике нашли 59 трупов без вести пропавших людей

В одном из муниципалитетов Мексики было обнаружено захоронение с телами 59 без вести пропавших людей.

Инцидент произошёл в Сальватьерре штата Гуанахуато в центральной Мексике. Глава Национальной комиссии по поиску пропавших без вести Карла Осуна сообщила об обнаружении крупного захоронения с останками людей. Осуна заявила, что поиски будут продолжены.

Как сообщает ТАСС, в захоронении находились тела жертв местных организованных преступных группировок.

Отмечается, что на данный момент в Мексике насчитывается более 61 тысячи без вести пропавших.