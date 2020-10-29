В одном из муниципалитетов Мексики было обнаружено захоронение с телами 59 без вести пропавших людей.
Инцидент произошёл в Сальватьерре штата Гуанахуато в центральной Мексике. Глава Национальной комиссии по поиску пропавших без вести Карла Осуна сообщила об обнаружении крупного захоронения с останками людей. Осуна заявила, что поиски будут продолжены.
Как сообщает ТАСС, в захоронении находились тела жертв местных организованных преступных группировок.
Отмечается, что на данный момент в Мексике насчитывается более 61 тысячи без вести пропавших.
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