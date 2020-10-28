В Набережных Челнах собака укусила девочку за лицо

В Набережных Челнах вынесли приговор женщине, собака которой в июне этого года покусала лицо 11-летней девочке.

Инцидент произошёл 25 июня. Утром девочка возвращалась домой из поликлиники, в этот момент на неё напала собака породы американская акита и искусала девочке лицо. Ребёнок потерял сознание.

В это время хозяйка пса вызвала скорую помощь и позвонила родителям девочки и рассказала о случившемся. Ребёнку провели операцию, которая длилась около четырёх часов. В настоящее время подросток ходит в школу, но продолжает посещать детского психолога, проходит курс реабилитации.

Как сообщает портал chelny-izvest. ru, хозяйку собаки приговорили к году исправительных работ с удержанием 20% из заработка. Отмечается, что женщина признала свою вину ещё на этапе следствия.