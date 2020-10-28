Под Минском на железной дороге рабочие обнаружили муляж бомбы

В Минской области работники железной дороги обнаружили муляж взрывного устройства.

Инцидент произошёл 28 октября под Смолевичами. Рабочие обнаружили на железнодорожном полотне натянутую между рельсами перемычку из медной проволоке, а чуть позже мастер путей нашёл два ящика с лампочками и проводами.

Как сообщает gazeta. ru, на место прибыли сапёры и оперативники, которые установили, что найденные рабочими коробки — муляж: внутри лежали камни и фонарик.