В Гатчине 33-летний мужчина скончался, когда полицейские пытались предотвратить попытку его суицида.
Инцидент произошёл 27 октября. По версии правоохранителей, мужчина вёл себя неадекватно, выбрасывал мебель с балкона и была вероятность, что он выпадет из окна. Дверь полицейским мужчина не открыл, и тогда они её выломали.
Мужчину обнаружили на балконе, его руки были изрезаны, и для предотвращения вероятности его суицида, стражи порядка его обездвижили. После этого он скончался до приезда врачей.
Как сообщает "Интерфакс", вероятно, мужчина находился в наркотическом опьянении, а умер он от остановки сердца.
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