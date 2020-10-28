В Гатчине мужчина умер, когда полиция спасала его от суицида

В Гатчине 33-летний мужчина скончался, когда полицейские пытались предотвратить попытку его суицида.

Инцидент произошёл 27 октября. По версии правоохранителей, мужчина вёл себя неадекватно, выбрасывал мебель с балкона и была вероятность, что он выпадет из окна. Дверь полицейским мужчина не открыл, и тогда они её выломали.

Мужчину обнаружили на балконе, его руки были изрезаны, и для предотвращения вероятности его суицида, стражи порядка его обездвижили. После этого он скончался до приезда врачей.

Как сообщает "Интерфакс", вероятно, мужчина находился в наркотическом опьянении, а умер он от остановки сердца.