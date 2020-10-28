На жительницу Курской области напал гималайский медведь

В приюте для диких животных на жительницу Курской области напал гималайский медведь.

Инцидент произошёл 26 октября в деревне Новые Дворы. Женщина, работающая уборщицей клеток в приюте для содержания диких животных, подверглась нападению гималайского медведя. Животное схватило женщину за руку и попыталось затащить в клетку.

Как сообщает ren. tv, с тяжёлым ранением женщину госпитализировали в больницу.

В настоящее время по факту произошедшего следователи проводят проверку.