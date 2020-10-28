В приюте для диких животных на жительницу Курской области напал гималайский медведь.
Инцидент произошёл 26 октября в деревне Новые Дворы. Женщина, работающая уборщицей клеток в приюте для содержания диких животных, подверглась нападению гималайского медведя. Животное схватило женщину за руку и попыталось затащить в клетку.
Как сообщает ren. tv, с тяжёлым ранением женщину госпитализировали в больницу.
В настоящее время по факту произошедшего следователи проводят проверку.
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