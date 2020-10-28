В Подмосковье мужчина погиб под колёсами поезда

В Подмосковье 50-летнего мужчину сбил поезд, от полученных повреждений он скончался.

Трагедия произошла 28 октября около 15:00 часов на станции Яуза. Мужчина переходил железнодорожные пути в не предназначенном для этого месте. В этот момент его сбил поезд, следовавший по маршруту Москва-Мытищи. От полученных ранений мужчина скончался.

Как сообщает портал vm.ru, в настоящее время специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.