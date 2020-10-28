В Одессе на третий день подсчёта голосов на муниципальных выборах член избиркома умер от инфаркта.
Трагедия произошла 28 октября. Один из членов избиркома находился в очереди на сдачу протоколов более трёх дней. В какой-то момент у него случился инфаркт. Кроме того, у него был отёк легких, что привело к остановке сердца.
Медики провели реанимационные мероприятия, но мужчину спасти не удалось.
Как сообщает obozrevatel.com, после выборов члены территориального избиркома ночевали прямо на полу административного здания.
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