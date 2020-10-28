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В Барнауле во время игры с бензином загорелся подросток

В Барнауле следователи возбудили уголовное дело после того, как подросток, играя с бензином, загорелся и получил ожоги.

Трагедия произошла на остановке общественного транспорта. Несколько детей играли с канистрой с бензином. В какой-то момент дети пролили горючую жидкость на одного из подростков, после чего он загорелся.

Пострадавший ребёнок был госпитализирован с ожогами 30% тела, в настоящее время он находится в реанимации.

Как сообщает "Интерфакс", дело возбуждено по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности". Кроме того, следователи дадут оценку действиям должностных лиц органов системы профилактики.

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