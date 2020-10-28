В Дзержинске мужчина погиб из-за повреждённой трубы горячего водоснабжения в туалете собственной квартиры.
Трагедия произошла вечером 26 октября. Нетрезвый мужчина получил ожоги кипятком из повреждённой трубы в туалете своей квартиры, и погиб. Ему пытался помочь 83-летний отец, однако сам получил ожоги, пенсионера госпитализировали.
В Следственном комитете рассказали, что мужчины вели асоциальный образ жизни, злоупотребляли алкоголем. В их квартире за неуплату отключили горячее водоснабжение, заглушка на стояке располагалась в туалете. Следователи не исключают, что погибший самостоятельно повредил трубу.
Как сообщает портал newsroom24.ru, по данному факту организована проверка, по её результатам будет принято процессуальное решение.
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