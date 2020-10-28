Житель Дзержинска погиб, обварившись кипятком в туалете

В Дзержинске мужчина погиб из-за повреждённой трубы горячего водоснабжения в туалете собственной квартиры.

Трагедия произошла вечером 26 октября. Нетрезвый мужчина получил ожоги кипятком из повреждённой трубы в туалете своей квартиры, и погиб. Ему пытался помочь 83-летний отец, однако сам получил ожоги, пенсионера госпитализировали.

В Следственном комитете рассказали, что мужчины вели асоциальный образ жизни, злоупотребляли алкоголем. В их квартире за неуплату отключили горячее водоснабжение, заглушка на стояке располагалась в туалете. Следователи не исключают, что погибший самостоятельно повредил трубу.

Как сообщает портал newsroom24.ru, по данному факту организована проверка, по её результатам будет принято процессуальное решение.